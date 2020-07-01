Отставку главы Нацбанка фракция «Слуга народа» рассмотрит на заседании

Яков Смолий. Фото: Знай

https://racurs.ua/n140537-otstavku-glavy-nacbanka-frakciya-sluga-naroda-rassmotrit-na-zasedanii.html

Ракурс

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия будет рассматриваться комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики, а также на заседании фракции «Слуга народа».

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, сообщает «РБК-Украина».

По мнению Гетманцева, Смолий может остаться на должности главы НБУ, если в парламенте не наберется достаточного количества голосов для его отставки.

Лишь после заседания фракции «Слуга народа» можно будет сказать наверняка, уволят или нет Смолия.

Сначала заявление об увольнении Смолия будет рассматриваться профильным комитетом, а затем данный вопрос обсудит фракция «Слуга народа». Кроме того, Смолий должен будет выступить в парламенте и отчитаться о своей работе.

Гетманцев не исключает, что отставка Смолия может отразиться на взаимоотношениях с Международным валютным фондом.

Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны Офиса президента. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки, — заявил Гетманцев.

Как ранее писал «Ракурс», Смолий написал сегодня заявление об увольнении с должности главы НБУ, а в качестве причины такого решения назвал «систематическое политическое давление».