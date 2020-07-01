Глава Нацбанка написал заявление об увольнении. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n140534-glava-nacbanka-napisal-zayavlenie-ob-uvolnenii.html

Ракурс

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сегодня написал заявление об увольнении по собственному желанию. В качестве главной причины такого решения он указал «систематическое политическое давление».

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Смолий заявил, что на протяжении длительного времени на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление, что является серьезным препятствием для эффективного выполнения возложенных на него, как руководителя, функций.

Кроме того, это затрудняет взаимодействие с другими государственными органами.

Смолий добавил, что своей отставкой хочет предостеречь «от дальнейших попыток подорвать институциональные основы» Нацбанка Украины.

Как ранее писал «Ракурс», в мае лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко инициировала в Верховной Раде увольнение Смолия с должности главы Нацбанка. Также с критикой в адрес главы Нацбанка выступил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.