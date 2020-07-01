Прожиточный минимум в Раде хотят привязать к средней зарплате

Прожиточный минимум. Фото: Одесса News

https://racurs.ua/n140533-projitochnyy-minimum-v-ukraine-hotyat-opredelyat-na-osnovanii-sredney-zarplaty.html

Ракурс

Прожиточный минимум в Украине хотят привязать к средней зарплате. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Об этом сообщает пресс-служба комитета Верховной Рады.

Законопроектом предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, который предшествует году формирования государственного бюджета Украины. Также при расчете прожиточного минимума должен учитываться прогнозный уровень инфляции текущего года.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум в Украине в 2021 году должен составлять 3 тыс. 682 грн. По мнению нардепов, это позволит повысить социальную защиту населения.

Кроме того указано, что процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате в 2021 году должно составлять не менее 40%, а в 2031 году — не менее 50%.

Как ранее писал «Ракурс», с 1 июля для украинцев поднимут прожиточный минимум. Согласно закону «О государственном бюджете Украины на 2020 год», обобщенный показатель прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составит 2 тыс. 118 грн.