Прожитковий мінімум у Раді хочуть прив’язати до середньої зарплати

Прожитковий мінімум. Фото: Одеса News

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Ракурс

Прожитковий мінімум в Україні хочуть прив’язати до середньої зарплати. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 3515 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Про це повідомляє прес-служба комітету Верховної Ради.

Законопроектом передбачається, що прожитковий мінімум повинен встановлюватися у процентному співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету України. Також під час розрахунку прожиткового мінімуму повинен враховуватися прогнозний рівень інфляції поточного року.

Згідно із законопроектом, прожитковий мінімум в Україні в 2021 році повинен становити 3 тис. 682 грн. На думку нардепів, це дозволить підвищити соціальний захист населення.

Крім того зазначено, що процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати у 2021 році має становити не менше 40%, а в 2031 році — не менше 50%.

Як раніше писав «Ракурс», із 1 липня для українців піднімуть прожитковий мінімум. Відповідно до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», узагальнений показник прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 тис. 118 грн.