Прожитковий мінімум. Фото: Слово і Діло

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Прожитковий мінімум в Україні хочуть змінити народні депутати. Відповідний законопроект готують нардепи від фракції «Слуга народу».

Нардепи планують внести до парламенту законопроект про обрахунок прожиткового мінімуму і встановлення його фізичного сенсу. Про це 20 травня розповіла глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає «Укрінформ».

Прожитковий мінімум є собівартістю життя однієї людини в родині, з цієї суми держава не може забирати податки для того, щоб потім повернути їх комунальними субсидіями, — розповіла Третьякова.

За її словами, вже зібрано 20 підписів до законопроекту, його можуть внести до Ради вже наступного тижня. Третьякова зазначила, що в разі оподаткування прожиткового мінімуму його розмір повинен бути збільшений на 19,5% — саме такий податок стягується державою.

Зазначимо, зараз загальний прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць становить 2 тис. 27 грн. Водночас для дітей до 6 років цей показник знаходиться на рівні 1 тис. 779 грн, для дітей від 6 до 18 років — 2 тис. 218, для дорослих — 2 тис. 102 грн, а для пенсіонерів — 1 тис. 638 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив законопроект про підвищення суми прожитого мінімуму. Ухвалення закону Верховною Радою дозволить збільшити розмір прожиткового мінімуму до 4 тис. 200 грн на місяць.