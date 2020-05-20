Вбивство Окуєвої: стало відомо ім’я ймовірного організатора злочину

Вбивство Окуєвої. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n138522-vbyvstvo-okuievoyi-stalo-vidomo-im-ya-ymovirnogo-organizatora-zlochynu.html

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Вбивство Аміни Окуєвої, ветерана Антитерористичної операції (АТО), розслідують співробітники правоохоронних органів. Вчора прокуратура повідомила про підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої громадянину Росії, уродженцю Чечні.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що ймовірний організатор вбивства — виходець із Чечні Салах Хумаідов. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в поліції.

Про підозру у скоєнні злочину йому повідомили заочно, росіянина вже оголосили в розшук. За даними слідства, Хумаідов підшукував виконавців вбивства серед українців, вони ж у подальшому розстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва.

Вирішується питання про оголошення Хумаідова в міжнародний розшук. Українські правоохоронці вже направили повідомлення посольству Російської Федерації.

Громадянина РФ звинувачують за трьома статтями (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ст. 115) Кримінального кодексу України. Його підозрюють в організації вбивства, замаху на вчинення злочину, а також в умисному вбивстві.

Нагадаємо, раніше в мережі з’явилося інтерв’ю з людиною, яка нібито отримала замовлення у 2014−2015 роках на вбивство Аміни Окуєвої, її чоловіка Адама Осмаєва та нардепа Ігоря Мосійчука.