Україна може отримати макрофінансову допомогу від ЄС

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Рада Євросоюзу підтримала виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Таким чином, відповідне рішення остаточно ухвалене. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ці кошти покликані допомогти впоратися з економічними наслідками пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє у боротьбі з пандемією COVID19 та її економічними наслідками, — наголосив Кулеба.

Про ухвалення Радою ЄС відповідного рішення повідомляє також прес-служба цієї європейської інституції.

Зазначається, що загалом ЄС виділить 3 млрд євро макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та країн-сусідів. У відомстві наголошують, що ця допомога допоможе покрити невідкладні потреби цих країн у фінансуванні, які зросли внаслідок спалаху COVID-19.

Макрофінансова допомога ЄС — це кредити, які надаються на вигідних умовах. Рішення про її надання потребувало проходження кількох етапів. Спочатку відповідне рішення ухвалила Єврокомісія, 5 травня — посли держав-членів Євросоюзу, а 15 травня — Європарламент.

Затвердження цього рішення Радою ЄС було останнім необхідним кроком.

Нагадаємо, український уряд очікує отримати у травні перший транш від Міжнародного валютного фонду.