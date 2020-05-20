Украина может получить макрофинансовую помощь от ЕС

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Совет Евросоюза поддержал выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Таким образом, соответствующее решение окончательно принято. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эти средства призваны помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Я благодарен за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией COVID19 и ее экономическими последствиями, — отметил Кулеба.

О принятии Советом ЕС соответствующего решения сообщает также пресс-служба этой европейской институции.

Отмечается, что в целом ЕС выделит 3 млрд евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и стран-соседей. В ведомстве отмечают, что эта помощь поможет покрыть неотложные потребности этих стран в финансировании, которые выросли в результате вспышки COVID-19.

Макрофинансовая помощь ЕС — это кредиты, которые предоставляются на выгодных условиях. Решение о ее предоставлении требовало прохождения нескольких этапов. Сначала соответствующее решение приняла Еврокомиссия, 5 мая — послы государств-членов Евросоюза, а 15 мая — Европарламент.

Принятие этого решения Советом ЕС было последним необходимым шагом.

Напомним, украинское правительство ожидает получить в мае первый транш от Международного валютного фонда.