Выделение Украине 1,2 млрд евро помощи Евросоюза окончательно одобреноhttps://racurs.ua/n138521-vydelenie-ukraine-1-2-mlrd-evro-pomoschi-evrosouza-okonchatelno-odobreno.htmlРакурс
Совет Евросоюза поддержал выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
Таким образом, соответствующее решение окончательно принято. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Эти средства призваны помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
Я благодарен за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией COVID19 и ее экономическими последствиями, — отметил Кулеба.
О принятии Советом ЕС соответствующего решения сообщает также пресс-служба этой европейской институции.
Отмечается, что в целом ЕС выделит 3 млрд евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и стран-соседей. В ведомстве отмечают, что эта помощь поможет покрыть неотложные потребности этих стран в финансировании, которые выросли в результате вспышки COVID-19.
Макрофинансовая помощь ЕС — это кредиты, которые предоставляются на выгодных условиях. Решение о ее предоставлении требовало прохождения нескольких этапов. Сначала соответствующее решение приняла Еврокомиссия, 5 мая — послы государств-членов Евросоюза, а 15 мая — Европарламент.
Принятие этого решения Советом ЕС было последним необходимым шагом.
Напомним, украинское правительство ожидает получить в мае первый транш от Международного валютного фонда.