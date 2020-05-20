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Ракурс
Названа дата запуска системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Фото: NewsOne

Названа дата запуска в Украине системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД

20 мая 2020, 19:25
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Нарушение правил дорожного движения в Украине стало обычным явлением. Наиболее частой причиной аварий на украинских дорогах является превышение скорости. Заставить лихачей не так сильно нажимать на педаль акселератора сможет система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которая начнет работать в Украине с 1 июня этого года.

О дате запуска системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД сообщил в своем Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, сначала на украинских дорогах будут функционировать 17 станций.



В перспективе рассматривается возможность установки на дорогах Украины 700 станций автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Как ранее писал «Ракурс», в марте прошла презентация работы новой системы фото- и фидеофиксации в Аналитическом центре безопасности дорожного движения. На презентации присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: Ракурс


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