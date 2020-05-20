Названа дата запуску системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n138520-nazvana-data-zapusku-v-ukrayini-systemy-avtomatychnoyi-foto-i-videofiksaciyi-porushen-pdr.html

Ракурс

Порушення правил дорожнього руху в Україні стало звичайним явищем. Найчастішою причиною аварій на українських дорогах є перевищення швидкості. Змусити водіїв не так сильно натискати на педаль акселератора зможе система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, яка почне працювати в Україні з 1 червня цього року.

Про дату запуску системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, спочатку на українських дорогах будуть функціонувати 17 станцій.

У перспективі розглядається можливість установки на дорогах України 700 станцій автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.

Як раніше писав «Ракурс», у березні пройшла презентація роботи нової системи фото- і фідеофіксаціі в Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху. На презентації були присутні президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.