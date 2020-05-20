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Ракурс
Названа дата запуску системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. Фото: NewsOne

Названа дата запуску в Україні системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР

20 тра 2020, 19:25
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Порушення правил дорожнього руху в Україні стало звичайним явищем. Найчастішою причиною аварій на українських дорогах є перевищення швидкості. Змусити водіїв не так сильно натискати на педаль акселератора зможе система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, яка почне працювати в Україні з 1 червня цього року.

Про дату запуску системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, спочатку на українських дорогах будуть функціонувати 17 станцій.



У перспективі розглядається можливість установки на дорогах України 700 станцій автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.

Як раніше писав «Ракурс», у березні пройшла презентація роботи нової системи фото- і фідеофіксаціі в Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху. На презентації були присутні президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: Ракурс


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