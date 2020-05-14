В Україні відмінили штрафні бали. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/ua/n138161-teper-lyshe-groshi-v-ukrayini-nabuv-chynnosti-zakon-yakyy-skasovuie-shtrafni-baly-dlya-vodiyiv.html

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Штрафні бали для водіїв в Україні скасовано. Сьогодні, 14 травня, набрав чинності закон України від 24 квітня 2020 року № 566-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів.

Закон виключає з КУпАП норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. Про це повідомляє прес-центр судової влади України у Facebook.

Як відомо, система штрафних балів діяла в Україні з 2015 року. Щороку кожному водієві нараховували 150 балів. З цього числа віднімали бали у разі фіксації порушення ПДР в автоматичному режимі.

Тепер грошима потрібно буде оплачувати штрафи за перевищення швидкості, проїзд на заборонний сигнал, порушення правил зупинки і стоянки, порушення заборони рухатись по смузі для громадського транспорту, тротуару або пішохідній доріжці. Це ж стосується і виїзду на смугу зустрічного руху та порушення правил перетину залізничного переїзду.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує штрафні бали для водіїв.