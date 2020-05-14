В Украине отменили штрафные баллы. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/n138161-teper-tolko-dengi-v-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-otmenyauschiy-shtrafnye-bally-dlya-voditeley.html

Ракурс

Штрафные баллы для водителей в Украине отменены. Сегодня, 14 мая, вступил в силу закон Украины от 24 апреля 2020 года № 566-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов».

Закон исключает из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины в Facebook.

Как известно, система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года. Каждый год каждому водителю насчитывали 150 баллов. Из этого числа отнимали баллы в случае фиксации нарушения ПДД в автоматическом режиме.

Теперь деньгами нужно будет оплачивать штрафы за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил остановки и стоянки, нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуару или пешеходной дорожке. Это же касается и выезда на полосу встречного движения и нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет штрафные баллы для водителей.