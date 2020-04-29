В Украине перенесен запуск автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, фото: МВД

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Карантин, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, привел к переносу даты запуска в Украине системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Система должна была заработать с 1 мая этого года, сообщает пресс-служба МВД.

Однако введенные в связи с карантином ограничения частично касаются подразделений полиции и других организаций, задействованных в работе этой системы. Поэтому теперь она заработает после окончания строгого режима карантина, отмечают в ведомстве.

Презентация этой системы состоялась 12 марта в Аналитическом центре безопасности дорожного движения. 11 марта Кабмин начал вводить ограничения, призванные противодействовать распространению коронавируса. Эти ограничения несколько раз дополнялись, становясь более жесткими.

Напомним, Верховная Рада недавно поддержала законопроект, предусматривающий отмену штрафных баллов для водителей.