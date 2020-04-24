Штрафные баллы для водителей отменила Рада, фото — НВ

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Штрафные баллы для водителей отменили в Раде. Наказание за нарушение ПДД будут выплачиваться исключительно в денежной форме. Такое решение сегодня принял парламент.

Рада в первом чтении и в целом 24 апреля приняла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов. После отмены штрафных баллов за каждое правонарушение владелец вынужден будет платить штраф деньгами, а не собирать баллы.

Проголосованный закон исключает из кодекса норму о действии штрафных баллов за правонарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

Сейчас за совершение административного правонарушения, зафиксированное в таком режиме, несет ответственность владелец транспортного средства. Но иногда в системе регистрируют другого пользователя, которому будут приходить штрафы с камер. На одного человека можно регистрировать бесконечное количество транспортных средств.

Водитель ежегодно может получить не более 150 баллов. В случае фиксации нарушения правил дорожного движения от общего количества баллов вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей. Например, за некоторые нарушения забирали по 50 баллов.

Только после четвертого или пятого нарушения, когда баллы на «счету» водителя заканчивались, водителю надо было платить штраф деньгами. Предыдущие нарушения, предшествовавшие штрафу, были безнаказанными. Теперь каждое нарушение ПДД будет караться деньгами.

В августе 2019 года Верховный суд вынес решение об отмене штрафа водителю, который выехал на перекресток, завершая маневр, на желтый свет.