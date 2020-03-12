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Ракурс
Нарушение правил дорожного движения: Зеленский инспектирует запуск системы видеофиксации

Нарушение правил дорожного движения: Зеленский инспектирует запуск системы видеофиксации (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 мар 2020, 10:57
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Нарушение правил дорожного движения в Украине отныне будет отслеживать новая система фото- и видеофиксации.

В Киеве проходит ее презентация с участием президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова. Доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Презентация состоялась в запущенном сегодня Аналитическом центре безопасности дорожного движения. Президенту и министру демонстрировали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, которые в режиме реального времени будут проводить фото- и видеофиксацию действий водителей.

На сегодняшний день в Киеве установлены около 20 камер, а к 1 мая — дню запуска новой системы видеофиксации — будут установлены еще 30 штук по Киевской области.

У Києві встановлено близько 20 камер фіксації порушення ПДР. Фото: Нацполіція

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что 40% ДТП в Украине происходят из-за превышения скоростного режима.

Камеры установлены в местах, где по статистике гибло больше всего наших граждан. С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе, — уточнил он.

Порушення правил дорожнього руху. Фото: Нацполіція

Порушення правил дорожнього руху. Фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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