В Броварах произошел взрыв в отделении российского «Альфа-Банка», фото — "Мои Бровары"

https://racurs.ua/n135032-v-brovarah-proizoshel-vzryv-v-otdelenii-rossiyskogo-alfa-banka-foto.html

Ракурс

Взрыв произошел в ночь с 12 на 12 марта в отделении «Альфа-Банка» в Броварах.

Об инциденте пока сообщают только пользователи социальных сетей. Как видно из фото, детективы проводят следственные действия, но на официальных ресурсах силовиков о происшествии пока не сообщали.

Что-то взорвалось в отделении «Альфа Банка» по адресу Лагуновой, 4-Б. Пострадавших нет, но взрыв был сильный, его услышали немало жителей города.

По словам пользователей грохнуло в 4.45. Остатки стеклопакета разлетелись на несколько метров от эпицентра взрыва. На фото видно, что вход в офисное помещение, в котором произошел взрыв, изуродован. На первом этаже здания находится отделение «Альфа-Банка» и банкомат. Предполагают, что это была попытка ограбления. Кроме банка, в здании арендуют офисы другие коммерческие структуры.

«Альфа-Банк» — украинский филиал российского банка, основан в 1993 году с главным офисом в Киеве. По размерам активов и долей на розничном рынке входит в десятку крупнейших банков Украины. Входит в частную инвестиционную холдинговую компании ABH Holdings S.A. (ABHH) с регистрацией в Люксембурге.

Взрывы вблизи банковских отделений или у банкоматов стали неприятной традицией в Украине. В феврале подобное очередное ограбление пытались устроить на столичной Троещине. В 1.55 ночи неизвестные совершили взрыв в отделении «ТАСкомбанка», но деньги вынести не удалось.