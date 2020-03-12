В ЕС отреагировали на решение Трампа о запрете въезда из стран Европы. Фото: minfin.com.ua

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Ракурс

Запрет поездок в США из европейских стран из-за китайского коронавируса ошеломил представителей Европы.

Представитель Бельгии отметил, что существовало предположение, что что-то случится с поездками из Европы в США. Однако в ЕС не ожидали столь радикального решения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней, — отмечает СМИ.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что чиновники ЕС сегодня оценят обстановку, что складывался вокруг ситуации с поездками в США. Он подчеркнул, что Европа прилагает усилия, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В Государственном департаменте США заявили, что им было неизвестно о том, что Трамп решит ограничить въезд из Европы. Государственный секретарь Майк Помпео, который встретился с главой МИД Австралии менее чем за пять часов до обращения Трампа, не знал о намерениях президента.

Напомним, 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запрещает въезд из Европы на 30 дней. Запрет начнет действовать с 13 марта, но для граждан Великобритании сделают исключение. В Белом доме заявили, что такое решение было принято поскольку Европейский Союз не смог принять эффективные меры по предупреждению эпидемии.