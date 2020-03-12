Лучший защитник НБА Гобер насмехался над COVID-19 и заболел: лига отменила сезон, фото — CluchPoints

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НБА отменила сезон после инцидента с лучшим защитником лиги Руди Гобером. Он насмехался над коронавирусом, пощупав на пресс-конференции микрофоны и диктофоны журналистов. Через несколько дней у Гобера обнаружили коронавирус.

После того, как баскетболист сдал положительный тест, НБА приостановила весь сезон. Инцидент произошел 9 марта. Центровой «Юты Джаз» посмеялся над паникой из-за пандемии. О заболевании сообщили перед началом матча с «Оклахомой», который решили отменить.

После этого Национальная баскетбольная ассоциация прекратила чемпионат, начиная с 12 марта, сообщает CNN.

Представители «Юты Джаз» пока не указывают, что заразился именно Гобер и называют тест «предварительным», то есть существует вероятность, что первый может быть ошибочным. По данным ESPN, Гобер, вся его команда, а также пять клубов, которые играли с «Юта Джаз» в последние дни, пройдут повторное тестирование.

Вряд ли Гобер мог заразиться коронавирусом от микрофонов, но после него за тем же столом сидели другие игроки НБА. Баскетболист коснулся и рекордеров журналистов.

Коронавирус также обнаружили у футболиста «Ювентуса» Даниэля Ругани. Тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным. Болезнь у защитника продолжается без симптомов. В «Ювентусе» составили список тех, с кем контактировал Ругани.

Сегодня стало известно и о том, что коронавирус подхватил на съемках в Австралии известный американский актер Том Хэнкс.