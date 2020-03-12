Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус подобрался к Голливуду: заболели оскароносный Том Хэнкс и его жена

Коронавирус подобрался к Голливуду: заболели оскароносный Том Хэнкс и его жена

12 мар 2020, 09:22
999

Коронавирус поражает людей, несмотря на статус. На этот раз COVID-19 заболела оскароносная звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

Хэнкс сообщил в Instagram, что заразился новым коронавирусом на съемках в Австралии. Там сейчас снимают фильм об Элвисе Пресли. Хэнкс играет менеджера Пресли, полковника Тома Паркера, в постановке Warner Bros. Певица Уилсон дала несколько концертов в поддержку нового альбома и участвовала в съемке одного из австралийских телешоу.

Актер плохо себя почувствовал и решил пройти с женой тестирование на коронавирус, которое дало положительный результат.

Нас будут проверять, за нами буду наблюдать и нас изолируют на столько, сколько этого требуют правила общественной безопасности и здравоохранения, — написал Хэнкс.

Он также пообещал постоянно сообщать своим фанатов о состоянии здоровья в Твиттер.

Хэнкс и Уилсон — первая известная американская знаменитая пара, заболевшая COVID-19. Коронавирус заразил более 1 тыс. человек в США.

Напомним, сегодня ночью президент США Трамп закрыл страну от туристов из Европы на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше