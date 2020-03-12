Коронавірус підібрався до Голлівуду: захворів оскароносний Том Генкс і його дружина

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Коронавірус вражає людей, не дивлячись на статус. Цього разу на COVID-19 захворіла оскароносна зірка Голлівуду Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон.

Генкс повідомив в Instagram, що заразився новим коронавірусом на зйомках в Австралії. Там нині знімають фільм про Елвіса Преслі. Генкс грає менеджера Преслі, полковника Тома Паркера, у постановці Warner Bros. Співачка Вілсон дала декілька концертів на підтримку нового альбому і брала участь у зйомці одного з австралійських телешоу.

Актор почувся зле і вирішив пройти з дружиною тестування на коронавірус, яке дало позитивний результат.

Нас перевірятимуть, за нами спостерігатимуть і нас ізолюють на стільки, скільки цього вимагають правила громадської безпеки й охорони здоров’я, — написав Генкс.

Він також пообіцяв постійно повідомляти своїх фанатів про стан здоров’я у Твіттер.

Генкс і Вілсон — перша відома американська знаменита пара, яка захворіла на COVID-19. Коронавірус заразив понад 1000 людей у США.

Нагадаємо, сьогодні вночі президент США Трамп закрив країну від туристів з Європи на 30 днів у зв’язку із пандемією коронавірусу.