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Ракурс
Коронавірус: Трамп закрив США від Європи на 30 днів

Коронавірус: Трамп закрив США від Європи на 30 днів

12 бер 2020, 08:43
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Боротьба з коронавірусом COVID-19 у Сполучених Штатах набуває жорстких форм. Президент США Дональд Трамп у телезверненні до нації 12 березня у зв’язку з коронавірусом заявив, що оскільки Євросоюз не зміг прийняти ефективних заходів щодо попередження епідемії, як це зробили США, то Вашингтон забороняє в’їзд з Європи на 30 днів.

Заборона починає діяти з 13 березня, для громадян Великої Британії зроблять виняток. Мандрувати до США не можна особам, які відвідували Шенгенську зону, але бан не стосується осіб зі статусом постійного законного проживання в США і їх найближчих родичів.

Постраждалим від хвороби працюючим американцям Трамп гарантував фінансову допомогу. Він назвав виплати «безпрецедентними заходами», а також пообіцяв малому і середньому бізнесу, який постраждає внаслідок епідемії, кредити з низькою процентною ставкою.

США готові до коронавірусу краще будь-якої іншої країни, «у вірусу не буде ані шансу, — виголосив Трамп.

Джерело: Ракурс


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