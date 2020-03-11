Карантин в Італії. Фото: Конкурент

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Коронавірус в Італії, де захворіли вже понад 10 тис. осіб і більше 600 людей померли, став причиною введення тотального карантину. Білоруска Наталія, яка наразі мешкає в південній частині Сардинії, розповіла, що на півночі Італії зараження відбувається «зі швидкістю вітру».

У регіоні закрили всі дитячі садки, школи, ярмарки і тренажерні зали, повідомила жінка в коментарі білоруській службі «Радіо Свобода».

Магазини в Італії тепер працюють з понеділка по п’ятницю за скороченим графіком. У великі магазини одночасно пускають від 20 до 40 осіб. У черзі в крамницях покупцям рекомендують стояти на дистанції 1−2 м одне від одного. Наталія зазначила, що харчами вона та її чоловік не запасалися, тому що крамниці в країні працюватимуть.

На півночі Італії, де Мілан, Ломбардія, в бік Румунії, люди заражаються зі швидкістю вітру. У нас в Сардинії 20 осіб заразилися коронавірусом. Однак вжили заходів, і велике спасибі меру, нашому прем'єр-міністру, що швидко закрили всі аеропорти, не впускають і не випускають кораблі. В Білорусь мене б випустили хіба лише на похорон або через стан здоров’я. В такому випадку я повинна надати документ, — розповіла білоруска.

Виходити з дому місцевим мешканцям можна лише «у виняткових випадках», а після шостої години вечора на вулиці з’являтися взагалі не рекомендується. Людину, яка вийшла просто погуляти, можуть оштрафувати на 206 євро і заарештувати на три місяці. Але співрозмовниця додала, що люди у Сардинії дисципліновані й обережні.

Щоб поїхати, наприклад, до лікаря, треба роздрукувати спеціальний папір, який дають у префектурі, або мати його в електронному вигляді, — наголосила вона.

Станом на 11 березня, кількість інфікованих в Італії досягла 10 тис. 149 осіб, це другий показник у світі після Китаю. Померла 631 людина.