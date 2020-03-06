Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Те, на що ми чекали, сталося — 3 березня в Україні офіційно зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції. Погодьтеся, вельми підозріло, якби ця чаша минула нас, в той час як вірус спіймали 82 країни світу (дані на 5 березня). Як хтось пожартував, чим ми гірші? Українцям кажуть про режим підвищеної готовності. Наскільки слова розходяться з ділом, коли йдеться про коронавірус в Україні?

Коронавірус в Україні: нульовий пацієнт

Українську статистику по COVID-19 відкрив 38-річний чоловік, який разом з дружиною подорожував Італією. В Україну він повернувся через Румунію. На прикордонному контролі подружжя пройшло температурний скринінг. Симптомів хвороби у них на той момент не було. Вдома, в Чернівцях, сім'я вирішила самоізолюватись — піти на добровільний карантин (треба віддати належне, наскільки правильно вони діяли). Два дні по тому, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми гострої респіраторної інфекції — біль у горлі і сухий кашель, піднялася температура. Сімейний лікар, якому зателефонував чернівчанин, викликав бригаду інфекціоністів. Бригада приїхала в костюмах біологічного захисту і відвезла чоловіка в обласну інфекційну лікарню, розмістивши в окремий бокс. У пацієнта коронавірусну інфекцію підтвердили за допомогою тесту. У дружини симптомів не було, вона залишилася на ізоляції вдома, як повідомило МОЗ, відповідно до протоколів ВООЗ в таких ситуаціях.

Остаточно підтвердити діагноз має референтна лабораторія в Лондоні (згідно з нормою ВООЗ, такому повторному огляду підлягають перші п'ять позитивних і п'ять негативних результатів). Медперсонал і прикордонники, з якими контактував інфікований хворий, перебувають у самообсервації. Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я, знову посилаючись на ВООЗ, вони не зобов'язані проходити тестування.

Зараження коронавірусом, або Сусіди на стежці війни

Дружину інфікованого коронавірусом українця все ж довелося відвезти з квартири і помістити в обсервацію. Як пояснила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, не з медичних, а з соціальних причин — через протести мешканців будинку, де проживає жінка.

«Ми жінку забрали. Вона знервована і стомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Наголошую, для цього немає жодних медичних підстав. Вона не становить загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. В під'їзді будинку провели дезінфекцію, бо люди кричали», — розповіла Поліщук.

Самоізоляція за власним бажанням

В Україні тести на коронавірус є, алгоритми є, і вони виконуються, — як мантру повторюють у МОЗ. Бравурні, з радянським душком, але без конкретики — що робити і куди бігти, — повідомлення МОЗ, як бачимо, мало кого заспокоюють. Кожен з нас розуміє: добре там, де роками руйнували медицину, кидали їй найменші шматки бюджетного пирога, — апріорі бути не може. Наші громадяни, які повернулися в Україну з Італії (і не тільки), піклуються про себе самі — йдуть на роботу, ведуть дітей до школи і дитсадка. Шукають поради в соцмережах. Хтось вирішує вдатися до самоізоляції — якщо є розуміння відповідальності перед суспільством, та й робота дозволяє. МОЗ радить у таких випадках піти на домашню обсервацію, але юридичного обґрунтування для цього наразі немає.

«Ми пропрацьовуємо юридичні рішення щодо самоізоляції, можливість у телефонному режимі відкрити лікарняний — щоб у людини була юридична підстава протягом 14 днів не ходити на роботу», — пояснює заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Головний по коронавірусу в Україні Віктор Ляшко — з недавніх пір також головний санітарний лікар. Посада, яка кілька років тому канула в Лету разом з реорганізованою СЕС, з деяким пафосом була відновлена (варто сказати спасибі вірусу з короною, що крокує світом). Однак у юристів виникло багато запитань щодо повноважень головного санітарного лікаря, коли на сайті КМУ нарешті було опубліковано розпорядження від 26 лютого 2020 року №163-р «Про уповноваження заступника міністра охорони здоров'я на затвердження та підписання окремих видів документів», «повноваження щодо затвердження та підписання яких належать до компетенції головного державного санітарного лікаря України». Якщо коротко — посаду головного санітарного лікаря України, по суті, не відновлено.

«У вказаному розпорядженні не зазначено, на якого саме заступника міністра охорони здоров'я України покладені вищезазначені обов'язки (до речі, у міністра охорони здоров'я п’ятеро заступників)», — пише на своїй сторінці у фейсбуці адвокат, голова Комітету з права охорони здоров’я Асоціації адвокатів України Радмила Гревцова. Юристи, які занурилися в тему, зауважують, що «відповідно до чинної законодавчої бази, державний санітарний лікар має повноваження лише підписувати регламенти використання і граничні допустимі норми небезпечних факторів довкілля».

У той час як МОЗ рапортує про готовність української сфери охорони здоров'я протистояти вірусу з короною, вкотре апелюючи до 12,5 тис. ліжок, 2,5 тис. боксів в інфекційних лікарнях, то тут то там лунають голоси: ми не готові!

28 лютого про це заявив мер Дніпра Борис Філатов. «21-а міська інфекційна лікарня, яку визначили основною в разі спалаху захворювання, не має ані медикаментів, ані захисних костюмів. Ані грошей на їх придбання. Передбаченого на екстрений випадок запасу ліків вистачить максимум для 10 осіб. Це те, що місто купило за свій кошт», — каже Філатов.

Київський мер також вирішив взяти справу в свої руки. «Місто Київ передало 100 спеціальних костюмів захисту МОЗ. На рівні МОЗ, держави цих захисних костюмів не було. Це підтвердження слів, що лунали: політики протидії і попередження поширення коронавірусу на рівні держави, на жаль, немає», — констатує Віталій Кличко. За його словами, столична влада замовила також експрес-тести на COVID-19, за допомогою яких вже за 30–40 хвилин можна отримати результати діагностики. «Я доручив, щоб таке обладнання встановили у повітряних воротах Києва — у Борисполі та Жулянах, щоб оперативно виявляти людей з підозрою на коронавірус», — додав Кличко.

«Як я маю посилати лікарів до хворих, якщо не буде засобів захисту? — обурювався академік НАМНУ, інфекціоніст Михайло Андрейчин на засіданні президії Тернопільської обласної ради 2 березня. — Лікарів-інфекціоністів тернопільської лікарні швидкої допомоги уже не перший день годують обіцянками про постачання всього необхідного на випадок появи хворих. Але фахівці досі нічого не отримали». За словами інфекціоніста, приблизно у 5% пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, дуже важка форма недуги, їм потрібна штучна вентиляція легень тощо. «Відповідно, оснащення у нас на ймовірну кількість хворих не вистачає», — констатує інфекціоніст.

Ім'я Михайла Андрейчина добре відоме не лише в Україні, а й в усьому світі. Тому підстав не довіряти його професійним висновкам про стан підготовки до можливої епідемії коронавірусу загалом по Україні та зокрема на Тернопільщині — немає.

У МОЗ заявляють, що сформували потреби для інфекційних лікарень і надіслали до Кабміну запит про виділення коштів з фонду держрезерву — на оснащення необхідним обладнанням відділень інтенсивної терапії, а також на запас засобів індивідуального захисту для медиків щонайменше на місяць.

«Це не означає, що система не готова, — заспокоїв заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу на останньому засіданні Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. — Це розрахунки на майбутнє». Хм, а що робити з сьогоденням?

Немає тест-систем — немає коронавірусу?

На цьому ж засіданні профільного комітету прозвучало запитання, чому тест-системи на коронавірус досі не розподілені в регіони. Це прискорило б отримання результатів аналізів, а значить, дозволило б оперативніше проводити всі необхідні заходи. На сьогодні тести перебувають у лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві, тому біологічний матеріал для аналізу відправляється в столицю.

«Наразі триває ажіотаж. Якщо ми тести поставимо у регіони, їх використають за три дні, — каже Ляшко. — Зараз, щоб передати зразок на дослідження, потрібно дотримуватися алгоритму. Результати ми маємо на наступний день».

За словами заступника міністра, в Україні на сьогодні 3000 тестів, використано близько 10. «Коли з'являється зареєстрований випадок, контактні особи, використання тестів збільшується», — пояснюють у МОЗ.

А як у них?

У США вже провели близько мільйона досліджень на коронавірус (на 5 березня в країні зареєстровано 159 випадків захворювання на COVID-19). У Росії повідомляють про понад 100 тис. проведених досліджень для виявлення коронавірусу (чотири позитивні результати). В Естонії провели 100 тестів — два випадки інфікування. Перший випадок коронавірусу 5 березня був зафіксований у Словенії, цьому передувало проведення понад 350 тестів.

У Білорусі 4 березня стало відомо вже про шість зареєстрованих випадків коронавірусу (чотири — в Мінську, два — у Вітебській області). Тамтешнє МОЗ опублікувало список пунктів, пояснивши, кому і де можна зробити тест на коронавірус. На коронавірус тут обстежують тих, хто протягом останніх 14 днів прибув з Китаю, Ірану, Італії та Південної Кореї, а також тих, хто щільно контактував з пацієнтами з підтвердженим коронавірусом. Іншим проводять лабораторне обстеження на COVID-19 тільки за наявності показань і за направленням лікаря, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі. Пункти забору мазків для обстеження на коронавірус є на кордоні (на базі санітарно-карантинних пунктів), в інфекційних лікарнях або відділеннях і в деяких поліклініках на базі кабінетів інфекційних захворювань. Порівняйте: в наказі МОЗ України №292 від 10 лютого 2020 року немає ані слова про Італію, Іран або Південну Корею. Фігурує лише Китай. Тобто поки що тих, хто прибув з цих регіонів в Україну без симптомів захворювання, не тестують на SARS-CoV-2. Можливо, до документа внесуть зміни з огляду на перший випадок COVID-19 в Україні, привезений з Італії.

Днями перший випадок COVID-19 був зареєстрований у Польщі (загалом тут зробили 584 тести на коронавірус). Сейм ухвалив спеціальний закон про боротьбу з коронавірусом, діючи на випередження. Закон дозволяє здійснювати термінові закупівлі без тендерів (порівняйте — в Україні тендер на такі необхідні тести для визначення коронавірусу відбувається звичайним шляхом), будівництво і реконструкцію лікарень з певним порушенням будівельних норм, закону про планування і забудову, закону про захист історичних пам'яток. Закон регулює оплату лікування хворих на COVID-19, ціноутворення на лікарські засоби, виплати батькам (які залишатимуться вдома з дітьми на час закриття шкіл і дитсадків), примусову госпіталізацію, роботу з дому, додаткові повноваження різних гілок влади, використання армії, перерозподіл бюджетних коштів тощо.

В Україні 3 лютого був ухвалений Національний план з протидії поширення на території країни нового коронавірусу, що передбачає низку заходів. Згідно з документом, система цивільного захисту переводиться в режим підвищеної готовності. На рівні кожної області мають бути протестовані плани реагування, готовності і розгортання ліжок у разі потреби. У кожній області мають бути офіційно визначені заклади охорони здоров'я (як дитячі, так і дорослі), у які госпіталізуватимуть хворих з підозрою на інфікування новим коронавірусом. На рівні областей закріплюється необхідність виділення двох карет екстреної медичної допомоги для перевезення таких пацієнтів до лікарень інтенсивного лікування або в стаціонари (саме на такій швидкій доставляли інфікованого COVID-19 чернівчанина). Документ передбачає навчальні заходи для лікарів первинної ланки та лікарів спеціалізованих закладів охорони здоров'я. Областям рекомендовано посилити режим дезінфекції в місцях великого скупчення людей, наприклад, кінотеатрах або торгових центрах.

За оцінками фахівців, цей документ не містить механізму його реалізації. Також планом передбачено заборону експорту і реекспорту всіх засобів індивідуального захисту — респіраторів, масок, костюмів біологічного захисту, окулярів. Однак через те, що термін виконання цього пункту в документі позначався вельми туманно — лютий, всі, хто хотіли, вивезли все, що могли.

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На брифінгу в Нових Санжарах, де 5 березня закінчився карантин евакуйованих з Китаю українців, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про високу ймовірність скасування масових заходів, закриття шкіл, запровадження інших обмежувальних заходів для запобігання поширенню нового коронавірусу. Чиновник закликав уникати масового скупчення людей і ретельно мити руки з милом. І вкотре заявив, що носити захисні маски, якщо ви не хворі, не потрібно, оскільки вони не є ефективним засобом захисту від коронавірусу.

Президент Зеленський, який приїхав у Нові Санжари, щоб привітати українців та іноземців із закінченням 14-денної обсервації, заявив, що в Україні ситуація з коронавірусом наразі контрольована. І висловив в надію, що скоро «вірусна історія закінчиться». І тут каркнула ворона. Президент додав: «Бачте, навіть природа з нами згодна».