Карантин через коронавірус: теорії змови та гумор українців у соцмережах / Фото: GONI Мемаси Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n135010-karantyn-cherez-koronavirus-teoriyi-zmovy-ta-gumor-ukrayinciv-u-socmerejah-foto.html

Ракурс

Карантин в Україні через коронавірус запровадив 11 березня Кабінет міністрів. З четверга, 12 березня, впродовж трьох тижнів не працюватимуть освітні заклади — діти перебуватимуть вдома. Український сегмент соцмереж відреагував ажіотажем на таке рішення уряду під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, що зараз в Україні зафіксовано лише один підтверджений випадок захворювання на COVID-2019. Водночас, карантин передбачає закриття навчальних закладів та дитячих садків, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП (буде працювати тільки 49 з 219), припинення авіасполучення з деякими країнами.

«Ракурс» зібрав реакцію соцмереж на запровадження карантину в Україні.

Окрім розпачу батьків, діти яких три найближчі тижні сидітимуть вдома, низка користувачів з підозрою ставляться до запровадження вибіркових обмежувальних заходів, зокрема щодо зібрань. Оскільки, 14 березня відзначається День українських добровольців і у Києві цього дня мав відбутися марш ветеранів російсько-української війни. Відомо, що організатори маршу відмовилися його скасовувати.