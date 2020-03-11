Карантин из-за коронавируса: теории заговора и юмор украинцев в соцсетях / Фото: GONI Мемаси Фейсбук

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Ракурс

Карантин в Украине из-за коронавируса ввел 11 марта Кабинет министров. С четверга, 12 марта, в течение трех недель не будут работать образовательные учреждения — дети останутся дома. Украинский сегмент соцсетей отреагировал ажиотажем на такое решение правительства под руководством премьера Дениса Шмыгаля.

Напомним, что на текущий момент в Украине зафиксирован лишь один подтвержденный случай заболевания COVID-2019. В то же время, карантин предусматривает закрытие учебных заведений и детских садов, запрет массовых собраний свыше 200 человек, закрытие большей части КПП (будет работать только 49 из 219), прекращение авиасообщения с некоторыми странами.

«Ракурс» собрал реакцию соцсетей на введение карантина в Украине.

Помимо «отчаяния» родителей, дети которых три ближайшие недели будут сидеть дома, ряд пользователей с подозрением относятся к внедрению выборочных ограничительных мер, в частности относительно собраний. Поскольку 14 марта отмечается День украинских добровольцев и в Киеве в этот день должен был состояться марш ветеранов российско-украинской войны. Известно, что организаторы марша отказались его отменять.