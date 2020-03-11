Коронавирус в Украине: прекратят ли работу театры, кинозалы, спорткомплексы и метро

Карантин разрушил планы на выходные. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус заставил украинские власти ввести с 12 марта карантин в Киеве и по всей Украине, который предусматривает ряд ограничений для граждан. Тем не менее, театры города Киева пока не оповещены о карантине и продолжают работать в обычном режиме.

В Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко сообщили, что сегодня пройдут спектакли, а также планируются гастроли. Тем не менее, в театре не знают, что может произойти через час или два, пишет ТСН.

В Молодом театре также продолжают работать. Если театр придется закрыть на карантин, то зрители билеты не потеряют, а смогут вернуть деньги или воспользоваться билетами после возобновления работы.

Театр «Золотые ворота» надеется, что продолжит работу, так как ограничения должны коснутся лишь аудиторий на более, чем 200 человек. Залы данного театра рассчитаны на 60 человек.

Все театры пообещали в ближайшее время разместить на официальных сайтах и в соцсетях информацию о графике работы в условиях карантина.

Во время брифинга журналисты заявили, что киевские кинотеатры не уведомлены о введении карантина, на что представитель КГГА заявил, что все знают об угрозе коронавируса и выполнение ограничений может осуществляться на усмотрение каждого.

А вот работу железнодорожного и авиационного транспорта в Украине в части сообщения с другими странами во время карантина ограничивать не будут, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Зато планируется усилить санитарный контроль на вокзалах и в аэропортах.

Частные автостанции не находятся в сфере управления ведомства, поэтому им могут быть предоставлены лишь санитарные советы.

Следует отметить, что сегодня на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч, а это значит, что на стадионе соберется большое количество людей. Но карантин вводиться с завтрашнего дня, поэтому футбольным фанатам придется лишь переживать, что возможно будет ограничен вход на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга заявил, что общественный транспорт, в том числе и метро, во время карантина будут работать в обычном режиме.

Пользователи соцсетей задают закономерный вопрос, почему кинотеатры закрывают, а метро нет. Ведь метро гораздо опаснее в плане распространения инфекции, чем кинотеатры. Некоторые блогеры считают, что закрытие метро приведет к тому, что Киев будет полностью парализован. Но власти должны как-то реагировать на коронавирус, поэтому было решено закрыть кинотеатры.