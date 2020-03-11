В Украине вводят карантин. Фото: сайт Виталия Кличко

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Кабинет министров вводит карантин в связи со вспышкой коронавируса.

Ближайшие три недели по всей территории будут введены определенные ограничения. Они будут действовать с 12 марта по 3 апреля. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Карантин предполагает, что все учебные заведения в государстве будут закрыты. Массовые мероприятия, предусматривающие собрание более 200 человек, запрещено проводить. Кроме того, предполагается отмена авиасообщений с некоторыми странами.

По словам Сюмар, с 12 марта закроют большую часть контрольно-пропускных пунктов. Из 219 КПП будут работать только 49.

Также сообщается, что Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины введет ряд мер, которые должны помочь приостановить распространение коронавирус SARS-CoV-2. СМИ сообщали, что правительство решило ввести карантин для учебных заведений на три недели и ограничить выезд граждан за границу.