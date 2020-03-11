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В Украине вводят карантин. Фото: сайт Виталия Кличко

В Украине ввели трехнедельный карантин из-за вспышки коронавируса — нардеп

11 мар 2020, 13:30
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Кабинет министров вводит карантин в связи со вспышкой коронавируса.

Ближайшие три недели по всей территории будут введены определенные ограничения. Они будут действовать с 12 марта по 3 апреля. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Карантин предполагает, что все учебные заведения в государстве будут закрыты. Массовые мероприятия, предусматривающие собрание более 200 человек, запрещено проводить. Кроме того, предполагается отмена авиасообщений с некоторыми странами.

По словам Сюмар, с 12 марта закроют большую часть контрольно-пропускных пунктов. Из 219 КПП будут работать только 49.

Также сообщается, что Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты.

https://racurs.ua/n134945-v-ukraine-iz-za-koronavirusa-otmenyat-bogoslujeniya-i-ogranichat-vyezd-za-granicu-jurnalist.html

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины введет ряд мер, которые должны помочь приостановить распространение коронавирус SARS-CoV-2. СМИ сообщали, что правительство решило ввести карантин для учебных заведений на три недели и ограничить выезд граждан за границу.

Источник: Ракурс


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