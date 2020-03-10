В Украине из-за коронавируса отменят богослужения в храмах. Фото: сайт Кличка

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Кабинет министров Украины введет ряд мер, которые должны помочь приостановить распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Правительство решило ввести карантин для учебных заведений. На протяжении трех недель ученики школ будут сидеть дома, а студенты будут учиться дистанционно. Кроме того, будут отменены богослужения в церквях. О введении таких мер сегодня шла речь на селекторном совещании, которое правительство проводит с регионами. Об этом 10 марта сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники.

По его словам, также Кабмин решил ограничить выезд граждан за границу. В государственных структурах все совещания переведут в режим видеоконференций, а в учреждениях введут ежедневный температурный скрининг персонала. Обязательным будет проветривание помещений и их санитарная обработка.

Ранее сообщалось, что 9 марта премьер-министр Денис Шмигаль подписал новый усиленный план борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции COVID-19. Министерство здравоохранения должно разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий в случае возникновения новых случаев коронавирус и довести его до сведения местных органов власти.

Напомним, в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр лабораторных исследований Минздрава получил 40 подозрений о заболевании на коронавирус, пока четыре образца еще находятся на стадии исследования.