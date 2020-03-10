В Україні через коронавірус скасують богослужіння в храмах. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n134945-v-ukrayini-cherez-koronavirus-vidminyat-bogoslujinnya-ta-obmejat-vyyizd-za-kordon-jurnalist.html

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Кабінет міністрів України запровадить низку заходів, які повинні допомогти призупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Уряд вирішив ввести карантин для навчальних закладів. Впродовж трьох тижнів учні шкіл сидітимуть вдома, а студенти навчатимуться дистанційно. Крім того, буде скасовано богослужіння в церквах. Про запровадження таких заходів сьогодні йшлося на селекторній нараді, яку уряду проводить з регіонами. Про це 10 березня повідомив у Telegramжурналіст Віталій Глагола із посиланням на джерела.

За його словами, також Кабмін вирішив обмежити виїзд громадян за кордон. У державних структурах всі наради переведуть у режим відеоконференцій, а в установах запровадять щоденний температурний скринінг персоналу. Обов’язковим буде провітрювання приміщень та їх санітарна обробка.

Раніше повідомлялося, що 9 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав новий посилений план боротьби з поширенням в Україні коронавірусної інфекції COVID-19. Міністерство охорони здоров’я повинно розробити комунікаційний план по визначенню алгоритмів дій у разі виникнення нових випадків коронавірусу та довести його до відома місцевих органів влади.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр лабораторних досліджень МОЗ отримав 40 підозр про захворювання на коронавірус, наразі чотири зразки ще перебувають на стадії дослідження.