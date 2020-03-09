Covid-19 заразився співробітник штаб-квартири НАТО. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/ua/n134886-kytayskym-koronavirusom-zarazyvsya-chynovnyk-shtab-kvartyry-nato-v-brusseli.html

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Чиновник НАТО заразився коронавірусом SARS-Cov-2. Хворобу у співробітника штаб-квартири Північноатлантичного альянсу виявили після того, як той повернувся з відпустки, яку провів на півночі Італії.

Чоловікові стало зле в кінці минулого тижня, його обстежили оскільки він скаржився на високу температуру. Про це повідомили в прес-службі НАТО.

Ми можемо підтвердити, що один співробітник НАТО, що працює в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, був протестований з позитивним результатом на Covid-19, — йдеться в повідомленні.

Наразі чиновник перебуває в ізоляції у себе вдома. Його колеги поінформовані й наразі виконують свої обов’язки дистанційно.

Тим часом іранське представництво «Радіо Свободи» повідомляє, що від коронавірусу помер колишній заступник міністра закордонних справ Ісламської Республіки Хоссейн Шейхолеслам. Свого часу цей чиновник був одним із лідерів молодих революціонерів, які вторглися в посольство США в 1979 році в Тегерані і взяли в заручники 52 американських дипломатів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Раніше повідомлялося, що поширення нового коронавірусу в світі сповільнилося, за добу нову інфекцію виявили тільки в Албанії та Бангладеш. У світі зафіксовано майже 107 тис. випадків захворювання COVID-19. Кількість померлих досягла 3 тис. 639 осіб (516 за межами Китаю).