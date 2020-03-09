Covid-19 заразился сотрудник штаб-квартиры НАТО. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/n134886-kitayskim-koronavirusom-zarazilsya-chinovnik-shtab-kvartiry-nato-v-brussele.html

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Чиновник НАТО заразился коронавирусом SARS-Cov-2. Болезнь у сотрудника штаб-квартиры Североатлантического альянса обнаружили после того, как тот вернулся из отпуска, который провел на севере Италии.

Мужчине стало плохо в конце прошлой недели, его обследовали поскольку он жаловался на высокую температуру. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, был протестирован с положительным результатом на Covid-19, — говорится в сообщении.

Сейчас чиновник находится в изоляции у себя дома. Его коллеги проинформированы и сейчас выполняют свои обязанности дистанционно.

Тем временем иранское представительство «Радио Свободы» сообщает, что от коронавируса скончался бывший заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Шейхолеслам. В свое время этот чиновник был одним из лидеров молодых революционеров, которые вторглись в посольство США в 1979 году в Тегеране и взяли в заложники 52 американских дипломатов.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Ранее сообщалось, что распространение нового коронавируса в мире замедлилось, за сутки новую инфекцию обнаружили только в Албании и Бангладеш. В мире зафиксированы почти 107 тыс. случаев заболевания COVID-19. Количество умерших достигло 3 тыс. 639 человек (516 за пределами Китая).