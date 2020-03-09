Коронавирус расширил географию, но в Китае эпидемия пошла на спад, фото — Pixabay

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Ракурс

Распространение нового коронавируса в мире замедлилось, за сутки новую инфекцию обнаружили только в Албании и Бангладеш.

В мире зафиксировали по состоянию на утро 9 марта почти 107 тыс. случаев заболевания COVID-19. Количество умерших достигло 3 тыс. 639 человек (516 за пределами Китая), сообщает в Твиттер ресурс BNO.

География распространения вируса расширяется и внутри тех стран, где инфекция уже выявлялась. Но в КНР эпидемия идет на спад: за сутки власти обнаружили здесь только 40 заразившихся, а 1 тыс. 535 человек выздоровели и только 22 умерли.

Возраст тех, кто выздоровел, растет: например, вылечился стал 100-летний житель Уханя.

Сильные региональные вспышки коронавируса в мире по-прежнему отмечаются в Италии, Южной Корее и Иране, где количество заразившихся составляет по 6−7 тыс. Стремительно приближаются к ним Франция с 1 тыс. 126 и Германия с 902 инфицированными. При этом Италия занимает второе место после Китая по количеству умерших (366 человек).

Распространение инфекции влияет и на религиозную жизнь. В воскресенье Папа Римский впервые обратился к верующим с проповедью в режиме видеотрансляции, а не из окна Апостольского дворца в Ватикане. Также Конференция итальянских епископов отменила вплоть до 3 апреля все мессы и обряды, включая венчание и похороны, несмотря на Великий пост у католиков.

Французские власти запретили публичные собрания, рассчитанные более чем на 1 тыс. участников в зонах распространения инфекции — департаментах Уаза и Юра.

В Израиле руководство страны запретило въезд всем иностранцам, которые были в последние две недели в странах, где распространяется вирус. Собственных же граждан власти обязали отправляться на 14-дневный карантин, но только если те побывали в последнее время в Египте, где за несколько дней резко возросло количество больных.

В Таиланде работы начали ухаживать за пациентами с коронавирусом. Университет Чулалонгкорн и оператор связи Advanced Info Service разработали разумных роботов с технологией 5G, которые позволяют следить и ухаживать за пациентами с коронавирусом. Некоторые из них уже применяются в трех медицинских учреждениях королевства.

Машины используются для наблюдения за симптомами людей, находящихся под подозрением, и уходом за уже инфицированными, чтобы уменьшить вероятность заражения медицинского персонала. Сейчас в этом королевстве подтверждены 50 случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового вида, вылечились 33 человека, зафиксирован один летальный исход.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)