Коронавірус розширив географію, але у Китаї епідемія пішла на спад, фото — Pixabay

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Ракурс

Поширення нового коронавірусу в світі сповільнилося, за добу нову інфекцію виявили тільки в Албанії та Бангладеш.

У світі зафіксовано станом на ранок 9 березня майже 107 тис. випадків захворювання COVID-19. Кількість померлих досягла 3 тис. 639 осіб (516 за межами Китаю), повідомляє у Твіттер ресурс BNO.

Географія поширення вірусу розширюється і всередині тих країн, де інфекція вже виявлялася. Але у КНР епідемія йде на спад: за добу влада виявила тут тільки 40 тих, що заразилися, а 1тис. 535 осіб одужали і тільки 22 померли.

Вік тих, хто одужав, зростає: найстарішим вилікувався став 100-річний житель Ухань — міста, з якого почалася епідемія.

Найсильніші регіональні спалахи коронавірусу у світі, як і раніше відзначаються в Італії, Південній Кореї та Ірані, де кількість тих, що заразилися становить по 6−7 тис. Стрімко наближаються до них Франція з 1 тис. 126 і Німеччина з 902 інфікованими. При цьому Італія займає друге місце після Китаю за кількістю померлих (366 осіб).

Поширення інфекції впливає і на релігійне життя. У неділю Папа Римський вперше звернувся до віруючих з проповіддю в режимі відеотрансляції, а не з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Також Конференція італійських єпископів скасувала аж до 3 квітня всі меси та обряди, включаючи вінчання і похорон, незважаючи на Великий піст у католиків.

Французька влада заборонила публічні збори, розраховані більш ніж на 1 тис. учасників в зонах поширення інфекції — департаментах Уаза і Юра.

В Ізраїлі керівництво країни заборонило в’їзд всім іноземцям, які були в останні два тижні в країнах, де поширюється вірус. Власних же громадян влада зобов’язала відправлятися на 14-денний карантин, але тільки якщо ті побували останнім часом в Єгипті, де за кілька днів різко зросла кількість хворих.

У Таїланді роботи почали доглядати за пацієнтами з коронавірусом. Університет Чулалонгкорн і оператор зв’язку Advanced Info Service розробили розумних роботів з технологією 5G, які дозволяють стежити і доглядати за пацієнтами з коронавірусом. Кілька з них вже застосовуються в трьох медичних установах королівства.

Машини використовуються для спостереження за симптомами людей, які перебувають під підозрою, і доглядом за вже інфікованими, щоб зменшити ймовірність зараження медичного персоналу. Наразі в цьому королівстві підтверджені 50 випадків захворювання, викликаного корона вірусом нового виду, вилікувалися 33 людини, зафіксований один летальний результат.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)