У Європі триває спалах коронавірусу, фото: Dipartimento Protezione Civile

https://racurs.ua/ua/n134872-koronavirus-italiya-vje-na-drugomu-misci-za-kilkistu-vyyavlenyh-hvoryh-karta.html

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Італія за кількість виявлених випадків інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2 вже займає друге місце у світі, після материкового Китаю.

У країні зафіксовано ще 1 тис. 492 випадки коронавірусу та 133 випадки смерті. В результаті загальна кількість виявлених інфікованих коронавірусом людей сягнула 7 тис. 775, а кількість померлих від цього захворювання — 366. Водночас 630 людей вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Таким чином у цьому сумному «рейтингу» Італія дещо обійшла Південну Корею, де наразі зафіксовано 7 тис. 313 випадків інфікування та 50 смертей від коронавірусу, а також 130 випадків одужання.

У материковому Китаї, чия провінція Хубей вважається джерелом цього захворювання, зафіксовано понад 80,6 тис. випадків інфікування та 3 тис. 97 спричинених коронавірусом смертей, майже 57,1 тис. людей вилікувалися.

В Італії коронавірус почали виявляти і в керівництва країни. Сьогодні стало відомо, що цю хворобу знайшли вже у двох губернаторів — провінцій Лаціо Ніколли Дзінгаретті та П'ємонту Альберто Чіріо.

За інформацією агентства ANSA, також інфікувався начальник Генерального штабу Збройних сил Італії генерал Сальваторе Фаріна. Він сам повідомив про позитивний тест на коронавірус, додавши, що почуває себе добре й перебуває в одиночній палаті.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, у Німеччині вже в понад 1 тис. осіб виявили новий коронавірус.