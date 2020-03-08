Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню, фото: «Укрінформ»

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Російсько-окупаційні війська обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажівку українських військовослужбовців, котра рухалася до позицій одного з підрозділів операцій Об'єднаних сил (ООС).

В результаті влучання протитанкової керованої ракети загинув один із українських військовослужбовців. Двоє військовослужбовців були поранені, ще один отримав бойове ураження. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Також ще троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок здійснюваних бойовиками обстрілів.

Зазначається, що підрозділи ООС у відповідь завдали прицільні вогневі удари. Втрати окупантів наразі уточнюються.

Нагадаємо, поблизу міста Мар’їнка Донецької області через здійснювані бойовиками обстріли виникла пожежа. Вогонь дещо пошкодив один із опорних пунктів ЗСУ. Також пожежа загрожувала будинкам мирних жителів.