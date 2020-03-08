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Ракурс
Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня, фото: «Укринформ»

На Донбассе боевики управляемой ракетой попали в грузовик ВСУ, есть погибший и раненые

8 мар 2020, 21:22
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Российско-оккупационные войска обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовик украинских военнослужащих, который двигался к позициям одного из подразделений операций Объединенных сил (ООС).

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб один из украинских военнослужащих. Двое военнослужащих были ранены, еще один получил боевое поражения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Также еще трое военнослужащих получили ранения в результате осуществляемых боевиками обстрелов.

Отмечается, что подразделения ООС в ответ нанесли прицельные огневые удары. Потери оккупантов в настоящее время уточняются.

Напомним, вблизи города Марьинка Донецкой области из-за совершаемых боевиками обстрелов возник пожар. Огонь немного повредил один из опорных пунктов ВСУ. Также пожар угрожал домам мирных жителей.

Источник: Ракурс


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