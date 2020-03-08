Из-за обстрелов оккупантов произошел крупный пожар, фото: пресс-служба Операции объединенных сил

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На Донбассе обстрелы оккупантов, осуществляемые из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, привели к большому пожару возле города Марьинка Донецкой области — загорелась сухая трава.

Из-за сильного ветра пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей, а также опорного пункта ВСУ. На нем огонь немного повредил деревянные конструкции, однако его быстро удалось потушить. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что благодаря оперативным действиям военных огонь удалось локализовать и не дать ему достичь жилья гражданского населения. Также военнослужащие не дали огню добраться заброшенных домов в Марьинке.

Иначе пожар длился бы несколько дней, и за сильного ветра достигла бы более серьезные масштабы, — отмечают в ВСУ.

В ликвидации бедствия также участвовали местные жители.

Напомним, в июле 2019 года вблизи Станицы Луганской в ​​Луганской области загорелся заминированный лес.