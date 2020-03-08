Через обстріли окупантів сталася велика пожежа, фото: прес-служба Операції об’єднаних сил

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На Донбасі обстріли окупантів, здійснювані з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів, призвели до великої пожежі поблизу міста Мар’їнка Донецької області — загорілася суха трава.

Через сильний вітер пожежа швидко поширилася на значні території й досягнула розташованих неподалік житлових будинків мирних мешканців, а також опорного пункту ЗСУ. На ньому вогонь дещо пошкодив дерев’яні конструкції, проте його швидко вдалося згасити. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що завдяки оперативним діям військових вогонь вдалося локалізувати й не дати йому досягнути житла цивільного населення. Також військовослужбовці не дали вогню дістатися покинутих будинків у Мар’їнці.

Інакше б пожежа тривала кілька днів, та через сильний вітер сягнула б більш серйозних масштабів, — наголошують у ЗСУ.

У ліквідації лиха також брали участь місцеві мешканці.

Нагадаємо, в липні 2019 року поблизу Станиці Луганської в Луганській області загорівся замінований ліс.