Війна на Донбасі: через обстріли окупантів загорівся опорний пункт ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134865-viyna-na-donbasi-cherez-obstrily-okupantiv-zagorivsya-opornyy-punkt-zsu-foto.htmlРакурс
На Донбасі обстріли окупантів, здійснювані з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів, призвели до великої пожежі поблизу міста Мар’їнка Донецької області — загорілася суха трава.
Через сильний вітер пожежа швидко поширилася на значні території й досягнула розташованих неподалік житлових будинків мирних мешканців, а також опорного пункту ЗСУ. На ньому вогонь дещо пошкодив дерев’яні конструкції, проте його швидко вдалося згасити. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).
Зазначається, що завдяки оперативним діям військових вогонь вдалося локалізувати й не дати йому досягнути житла цивільного населення. Також військовослужбовці не дали вогню дістатися покинутих будинків у Мар’їнці.
Інакше б пожежа тривала кілька днів, та через сильний вітер сягнула б більш серйозних масштабів, — наголошують у ЗСУ.
У ліквідації лиха також брали участь місцеві мешканці.
Нагадаємо, в липні 2019 року поблизу Станиці Луганської в Луганській області загорівся замінований ліс.