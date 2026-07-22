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Ракурс
У Слов’янську спалахнула велика пожежа сухостою, фото: ДСНС

У Слов’янську пожежа сухостою ледь не знищила вулицю (ФОТО)

22 лип 2026, 12:41
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У Слов’янську на Донеччині пожежа сухостою ледь не знищила вулицю.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та підбирався просто до приватних осель. Вогнеборці оперативно прибули на місце події, ліквідували займання та врятували житловий сектор від знищення, — розповіли у відомстві.

Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки:

  • не розводити багаття у вітряну погоду, а також поблизу дерев та будівель;
  • не випалювати суху траву та сміття;
  • не кидати непогашені сірники й недопалки на суху рослинність.

Якщо ви помітили пожежу на відкритій території — негайно телефонуйте за номером «101», — наголошують у ДСНС.

У Слов’янську спалахнула велика пожежа сухостою, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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