У Слов’янську спалахнула велика пожежа сухостою, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215156-u-slov-yansku-pojeja-suhostou-led-ne-znyschyla-vulycu-foto.html

Ракурс

У Слов’янську на Донеччині пожежа сухостою ледь не знищила вулицю.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та підбирався просто до приватних осель. Вогнеборці оперативно прибули на місце події, ліквідували займання та врятували житловий сектор від знищення, — розповіли у відомстві.

Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки:

не розводити багаття у вітряну погоду, а також поблизу дерев та будівель;

не випалювати суху траву та сміття;

не кидати непогашені сірники й недопалки на суху рослинність.