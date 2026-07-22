В Славянске вспыхнул большой пожар сухостоя, фото: ГСЧС

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У Слов’янську на Донеччині пожежа сухостою ледь не знищила вулицю.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та підбирався просто до приватних осель. Вогнеборці оперативно прибули на місце події, ліквідували займання та врятували житловий сектор від знищення, — розповіли у відомстві.

Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки:

не розводити багаття у вітряну погоду, а також поблизу дерев та будівель;

не випалювати суху траву та сміття;

не кидати непогашені сірники й недопалки на суху рослинність.