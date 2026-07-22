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В Славянске вспыхнул большой пожар сухостоя, фото: ГСЧС
В Славянске пожар сухостоя едва не уничтожил улицу (ФОТО)https://racurs.ua/n215156-v-slavyanske-pojar-suhostoya-edva-ne-unichtojil-ulicu-foto.htmlРакурс
У Слов’янську на Донеччині пожежа сухостою ледь не знищила вулицю.
Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та підбирався просто до приватних осель. Вогнеборці оперативно прибули на місце події, ліквідували займання та врятували житловий сектор від знищення, — розповіли у відомстві.
Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки:
- не розводити багаття у вітряну погоду, а також поблизу дерев та будівель;
- не випалювати суху траву та сміття;
- не кидати непогашені сірники й недопалки на суху рослинність.
Якщо ви помітили пожежу на відкритій території — негайно телефонуйте за номером «101», — наголошують у ДСНС.