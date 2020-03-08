Яскравість Бетельгейзе нещодавно значно зменшилася, фото: ESO

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Учені назвали причини зменшення на 40% яскравості червоного надгіганта Бетельгейзе, яка була зафіксована наприкінці минулого року і стала причиною появи побоювань, що ця зірка, розташована порівняно недалеко за космічними мірками від Землі, вибухне.

Однак американські астрономи вважають, що їм вдалося знайти підтвердження іншого пояснення щодо причин цього явища, згідно з яким Бетельгейзе насправді не втрачає яскравість через наближення вибуху, а просто «запорошена». Про це повідомляє прес-служба Університету Вашингтона.

Зроблені астрономами 14 лютого в обсерваторії Флагстаффа в Арізоні (США) спостереження за Бетельгейзе дозволили їм обчислити середню температуру поверхні зірки. Вони виявили, що Бетельгейзе є значно тепліше, ніж очікувалося, якби недавнє затемнення було викликане охолодженням поверхні зірки перед вибухом.

Таким чином, це підтверджує теорію, що Бетельгейзе — як і багато червоних надгігантських зірок — швидше за все, відкинула частину матеріалу зі своїх зовнішніх шарів, який почав як пил конденсуватися довкола зірки.

У міру того, як ця матерія охолоджується і розсіюється, вона поглинає частину світла від Бетельгейзе, через що зірка із Землі виглядає менш яскравою.

Ми постійно бачимо це у червоних супергігантів, і це нормальна частина їх життєвого циклу, — наголошують учені.

Втім, дослідники додають, що вибух Бетельгейзе, ймовірно, все ж настане в найближчі 100 тис. років, однак він не обов’язково буде супроводжуватися попереднім зменшенням температури зірки.

Бетельгейзе розташована за приблизно 700 світлових років від Землі.

Нагадаємо, нещодавно вченим за допомогою «космічних бульбашок» вдалося виявити перші зірки у Всесвіті.