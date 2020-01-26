NASA показало «зірку-вампіра», яка витягує речовину з іншої зірки, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n132661-nasa-pokazalo-zirku-vampira-yaka-vytyaguie-rechovynu-z-inshoyi-zirky-foto.html

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«Зірку-вампіра» показали на фото фахівці Національного управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA).

Космічний об'єкт періодично у своєї сусідки «краде» речовину. На сайті відомства опубліковано відповідний знімок.

Зірки формують подвійну зоряну систему. Вона складається з коричневого та білого карликів. Перше космічне тіло обертається навколо компаньйона кожні 83 хв на відстані близько 400 тис. км (це приблизна відстань від Землі до Місяця).

Зірки, за словами астрофізиків, розташовуються дуже близько. Відстань дозволяє білому карлику витягувати речовину у сусіда. Внаслідок цього формується диск навколо білого карлика. Згодом об'єм речовини досягає пікових показників, диск спалахує. Загалом яскравість білого карлика підвищується в 1600 разів, а потім він знову згасає.

Вчені вважають, що білий карлик — ядро, яке залишилося від зірки старіє. Вона схожа на Сонце. Коричневий карлик є космічним об'єктом масою від 10 до 80 Юпітерів. Через свої малі розміри космічне тіло не здатне здійснювати ядерний синтез.

Раніше астрофізики заявили, що у космосі зникли 100 зірок. Фахівці проаналізували зоряні карти, які було створено у 1950-х роках ХХ століття.