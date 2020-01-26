Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
NASA показало «зірку-вампіра», яка витягує речовину з іншої зірки, фото: NASA

NASA показало «зірку-вампіра», яка витягує речовину з іншої зірки (ФОТО)

26 січ 2020, 13:31
999

«Зірку-вампіра» показали на фото фахівці Національного управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA).

Космічний об'єкт періодично у своєї сусідки «краде» речовину. На сайті відомства опубліковано відповідний знімок.

Зірки формують подвійну зоряну систему. Вона складається з коричневого та білого карликів. Перше космічне тіло обертається навколо компаньйона кожні 83 хв на відстані близько 400 тис. км (це приблизна відстань від Землі до Місяця).

Зірки, за словами астрофізиків, розташовуються дуже близько. Відстань дозволяє білому карлику витягувати речовину у сусіда. Внаслідок цього формується диск навколо білого карлика. Згодом об'єм речовини досягає пікових показників, диск спалахує. Загалом яскравість білого карлика підвищується в 1600 разів, а потім він знову згасає.

NASA показало «зірку-вампіра», яка витягує речовину з іншої зірки, фото: NASA

Вчені вважають, що білий карлик — ядро, яке залишилося від зірки старіє. Вона схожа на Сонце. Коричневий карлик є космічним об'єктом масою від 10 до 80 Юпітерів. Через свої малі розміри космічне тіло не здатне здійснювати ядерний синтез.

Раніше астрофізики заявили, що у космосі зникли 100 зірок. Фахівці проаналізували зоряні карти, які було створено у 1950-х роках ХХ століття.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

З «короля контрабанди» Альперіна «злетів» електронний браслет — адвокат

Адвокат Вадима Альперіна заявив, що з його клієнта зняли електронний браслет. Раніше так званий «король контрабанди» вийшов із СІЗО, сплативши заставу. Його підозрюють в організації схеми, пов’язаної з розмитненням за заниженими цінами

Новини України
17:03

Тегеран наполягає на розшифруванні самописців збитого «Боїнга» в Ірані

Дешифруванням самописців «Боїнга» МАУ, який збили в Тегерані, займеться іранське міністерство доріг і міського розвитку. Про це заявив депутат іранського меджлісу Фараджулла Раджабі

Світові новини
16:30