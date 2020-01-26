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NASA показало «звезду-вампира», которая извлекает вещество из другой звезды, фото: NASA

NASA показало «звезду-вампира», которая вытягивает вещество из другой звезды (ФОТО)

26 янв 2020, 13:31
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«Звезду-вампира» показали на фото специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический объект периодически у своей соседки «ворует» вещество. На сайте ведомства опубликован соответствующий снимок.

Звезды формируют двойную звездную систему. Она состоит из коричневого и белого карликов. Первое космическое тело вращается вокруг компаньона каждые 83 мин на расстоянии около 400 тыс. км (это примерное расстояние от Земли до Луны).

Звезды, по словам астрофизиков, располагаются очень близко. Расстояние позволяет белому карлику извлекать вещество у соседа. В результате формируется диск вокруг белого карлика. Впоследствии объем вещества достигает пиковых показателей, диск вспыхивает. Яркость белого карлика повышается в 1600 раз, а потом он снова угасает.

NASA показало «звезду-вампира», которая извлекает вещество из другой звезды, фото: NASA

Ученые считают, что белый карлик — ядро, которое осталось от стареющей звезды. Она похожа на Солнце. Коричневый карлик является космическим объектом массой от 10 до 80 Юпитеров. Через свои малые размеры космическое тело не способно осуществлять ядерный синтез.

Ранее астрофизики заявили, что в космосе исчезли 100 звезд. Специалисты проанализировали звездные карты, которые были созданы в 1950-х годах ХХ века.

Источник: Ракурс


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