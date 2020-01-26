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Польша требует у России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, фото: flickr

Польша требует от России компенсации за ущерб во Второй мировой войне

26 янв 2020, 12:53
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Ярослав Качинский, руководитель партии «Право и справедливости», заявил, что Российская Федерация и Германия должны выплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Политик назвал это правильным решением. В интервью таблоиду BILD он сообщил подробности.

Политик отметил, что из-за «разных» правительств Германию и Россию нельзя сравнивать. По словам Качиньского, в Берлине действуют закон и мораль, поскольку там «сидит демократически избранное правительство». В Москве ситуация иная. Польский политик высказался в поддержку идеи осуществление выплат Россией за исторические ошибки.

Не верю, что наше поколение доживет до того, что Москва примет свою ответственность, — заявил Качиньский.

Он вспомнил и о смоленской трагедии. В разговоре с журналистами политик обвинил президента РФ Владимира Путина в смерти своего брата Леха Качиньского во время авиакатастрофы. По его мнению, тот «погиб в результате покушения, за которое ответственен Путин».

Ранее президент Польши Дуда потребовал от Германии новых репараций. Он пообещал выставить счет за убытки во Второй мировой войне.


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