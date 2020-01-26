Польща вимагає від Росії компенсацію за збитки у Другій світовій війні, фото: flickr

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Ракурс

Ярослав Качинський, керівник партії «Право і справедливості», заявив, що Російська Федерація та Німеччина повинні виплатити Польщі компенсацію за збитки у Другій світовій війні.

Політик назвав це правильним рішенням. У інтерв’ю таблоїду BILD він повідомив подробиці.

Політик наголосив, що через «різний» уряд Німеччину і Росію не можна порівнювати. За словами Качинського, у Берліні діють закон та мораль, оскільки там «сидить демократично обраний уряд». У Москві ситуація інакша. Польський політик підтримав ідею про сплату РФ коштів за історичні помилки.

Не вірю, що наше покоління доживе ще до того, що Москва прийме свою відповідальність, — заявив Качинський.

Він згадав і про смоленську трагедію. У 2020 році буде її 10-річчя. У розмові з журналістам політик звинуватив президента РФ Володимира Путіна у смерті свого брата Леха Качинського. На його думку, той «загинув унаслідок замаху, за який відповідальний Путін».

Раніше президент Польщі Анджей Дуда вимагав від Німеччини нових репарацій. Він пообіцяв виставити рахунок за збитки, спричинені Другою світовою війною.