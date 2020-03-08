Яркость Бетельгейзе недавно значительно уменьшилась, фото: ESO

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Ракурс

Ученые назвали причины уменьшения на 40% яркости красного сверхгиганта Бетельгейзе, которая была зафиксирована в конце прошлого года и стала причиной появления опасений, что эта звезда, расположенная сравнительно недалеко по космическим меркам от Земли, взорвется.

Однако американские астрономы считают, что им удалось найти подтверждение другого объяснения о причинах этого явления, согласно которому Бетельгейзе самом деле не теряет яркость из-за приближения взрыва, а просто «пыльная». Об этом сообщает пресс-служба Университета Вашингтона.

Сделанные астрономами 14 февраля в обсерватории Флагстаффа в Аризоне (США) наблюдение за Бетельгейзе позволили им вычислить среднюю температуру поверхности звезды. Они обнаружили, что Бетельгейзе значительно теплее, чем ожидалось, если бы недавнее затмение было вызвано охлаждением поверхности звезды перед взрывом.

Таким образом, это подтверждает теорию, что Бетельгейзе — как и многие красные сверхгигантские звезды — скорее всего, отбросила часть материала из своих внешних слоев, который начал как пыль конденсироваться вокруг звезды.

По мере того, как эта материя охлаждается и рассеивается, она поглощает часть света от Бетельгейзе, из-за чего звезда с Земли выглядит менее яркой.

Мы постоянно видим это у красных супергигантов, и это нормальная часть их жизненного цикла, — подчеркивают ученые.

Впрочем, исследователи добавляют, что взрыв Бетельгейзе, вероятно, все же наступит в ближайшие 100 тыс. лет, однако он не обязательно будет сопровождаться предварительным уменьшением температуры звезды.

Бетельгейзе расположена за приблизительно 700 световых лет от Земли.

Напомним, недавно ученым с помощью «космических пузырей» удалось обнаружить первые звезды во Вселенной.