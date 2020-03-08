Альберто Чирио (справа), фото: Alberto Cirio

https://racurs.ua/n134863-epidemiya-koronavirusa-v-italii-zaboleli-dvoe-gubernatorov-karta.html

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В Италии новый коронавирус SARS-Cov-2 зафиксировали у двух губернаторов — Лацио Николла Дзингаретти и Пьемонта Альберто Чирио.

Оба чиновника участвовали в совещании о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом, которое состоялось в Риме в здании правительства страны 4 марта. Об этом сообщает издание RIA.

По словам Чири, он и Дзингаретти во время этой встречи сидели далеко друг от друга и не жали руки, в соответствии с требованиями протокола по борьбе с вирусом.

У Дзингаретти болезнь обнаружили еще 7 марта, у Чирио — тесты наличие коронавируса подтвердили 8 марта.

Чирио опубликовал видео в своем Фейсбуке, в котором сообщил, что находится дома в изоляции. Он заверил, что симптомы заболевания у него отсутствуют, так что он продолжает руководить регионом дистанционно.

В Италии уже зафиксировано 5 тыс. 883 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 233 человека умерли, 589 — вылечились.

По количеству официально зафиксированных больных Италия сейчас занимает четвертое место в мире, после Китая, Южной Кореи и Ирана.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Италии из-за вспышки коронавируса правительство закрыло на въезд и выезд 14 провинций.