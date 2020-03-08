Первые заражения зафиксировали в Болгарии и Молдове. Карта: Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/n134848-kitayskiy-koronavirus-pervye-zarajeniya-zafiksirovali-v-bolgarii-i-moldove-v-italii-zakryli.html

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Коронавирусная инфекция COVID-19 впервые была зафиксирована в Болгарии.

Пока известно, что на территории страны инфекцию обнаружили у двух человек. Такую информацию на брифинге озвучил начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийски, сообщает «Болгарское телеграфное агентство».

По информации BNODesk в Telegram, впервые китайский коронавирус обнаружили в Молдове. Также инфекцию впервые зафиксировали в американских штатах Канзас, Невада, Миссури.

Из-за вспышки коронавируса SARS-Cov-2 в Италии правительство приняло решение закрыть на въезд и выезд 14 провинций. Премьер-министр Джузеппе Конте подписал указ о блокировании следующих регионов и городов: Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано, Кузио, Оссола, Верчелли, Падуа, Тревизо. Здесь не будут работать школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры будут закрыты с понедельника до пятницы.

В Италии уже заболели 5 тыс. 883 человека, умерли 233 человека.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила направить в Украину экспертов, которые помогут бороться с распространением коронавирусной инфекции. Миссия ВОЗ в Украину будет направлена уже в ближайшие дни.