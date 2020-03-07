Война на Донбассе: боевики вели огонь по мирным гражданам в районе Марьинки

Война на Донбассе. Фото: Вчасно

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Война на Донбассе не только уносит жизни украинских героев, от обстрелов страдает мирное население в зоне проведения операции Объединенных сил. Сегодня пророссийские боевики совершили очередной теракт против мирных граждан в районе Марьинки.

Враг вел снайперский огонь не по позициям украинских военнослужащих, а по мирным жителям. Огонь велся на поражение, сообщает пресс-служба ООС.

На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов полностью разрушены, во время вражеского обстрела получил ранение местный житель, который находился за рулем своего автомобиля.

Раненый мужчина был оперативно эвакуирован украинскими военнослужащими подразделения ООС из зоны обстрела. Военные медики в безопасном месте оказали раненому первую медицинскую помощь. Мужчина был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

В штабе ООС отметили, что боевики в нарушение норм международного права вели огонь на поражение по мирному населению. Так как вражеский снайпер вел обстрел, прикрываясь домами мирных жителей, наши воины ответный огонь не открывали.

По данным украинской разведки, в район Марьинки часто приезжают выпускники снайперской школы. Здесь они сдают экзамены и оттачивают свое мастерство.

В штабе ООС добавили, что все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения России как страны-агрессора к ответственности.