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Ракурс
Война на Донбассе: в результате подрыва БМП погиб один и ранены трое украинских военных, фото — "Укринформ"

На Донбассе подорвалась украинская БМП: погибший и трое раненых

6 мар 2020, 14:25
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Сегодня на Донбассе силы операции Объединенных сил понесли потери. Вблизи Крымского в Луганской области на неизвестном взрывном устройстве подорвалась боевая машина пехоты.

В пресс-службе ООС сообщили о гибели в Новоайдаровском районе в результате этого инцидента одного военнослужащего, а также о трех раненых.

Украинские защитники получили минно-взрывные травмы. Всех их привезли в медучреждения.

В ООС сообщали, что вчера вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих получили боевые поражения.

О значительном обострении на фронте «Ракурс» сообщал 3−4 марта. Тогда война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского героя, а пятеро бойцов получили ранения в результате обстрелов позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: Ракурс


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